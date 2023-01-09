مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 9/1/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي: انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026) وتحديدا في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.

فقد اطلع مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود العالمية لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة لدولة الكويت وستمكن هذه الإتفاقية حكومة دولة الكويت من الاستفادة من تكنولوجيا جوجل كلاود المبتكرة وخبرتها في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي الذي هو من أهم ممكنات رؤية كويت جديدة 2035 ومن أهم أولويات حكومة دولة الكويت للسنوات المقبلة.

وأحيط مجلس الوزراء علما بأن شركة جوجل العالمية وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم افتتاح مكتب لها في دولة الكويت والاستثمار في إنشاء منطقة سحابية خاصة بها داخل دولة الكويت بما سيدعم الجهات الحكومية من ناحية البنية التحتية الرقمية وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.

كما ستعمل شركة جوجل كلاود العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت لإطلاق برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية من موظفي القطاع الحكومي وغيرهم داخل دولة الكويت.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع وحثها على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإنجاز المنشود.

كما استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023 والجلسة التكميلية بعد غد الأربعاء الموافق 11/1/2023.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة السيد محمد شياع السوداني بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين والتي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023 متمنيا للمنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة كل التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا بأن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والذي يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ولاسيما في القدس ومقدساتها.