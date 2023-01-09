ولي العهد السعودي يعلن ضم مشروع “الدرعية” إلى المشاريع الكبرى التابعة للاستثمارات العامة

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين عن ضم مشروع (الدرعية) إلى المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ليكون بذلك خامس هذه المشاريع الكبرى.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) إن الإعلان يأتي امتدادا وتأكيدا على جهود الأمير محمد فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسة المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية ومنها مشروع (الدرعية) وما يشكله من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام.

واضافت أن مشروع (الدرعية) يكتسب أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية كحي طريف التاريخي الذي يعد أحد المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على الثقافة السعودية الأصيلة وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.

واشارت الوكالة الى ان المشاريع الكبرى تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي من حيث النطاق والطموح بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة والتي يمتد أثرها الإيجابي إلى دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة.

وبينت ان محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تضم مشاريع (نيوم) و(البحر الأحمر) و(القدية) و(روشن) و(الدرعية).

واوضحت ان مشروع (الدرعية) سيسهم في تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وقالت الوكالة ان هيئة تطوير بوابة الدرعية التي تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 2017 ستواصل القيام بمهامها التنظيمية والاشرافية لنطاقها الجغرافي وذلك حفاظا على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية.

وأضافت الوكالة ان مشروع (الدرعية) يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة.