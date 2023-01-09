مجلس الاشراف على الرقابة في “ميتا” يسمح لفيسبوك بنشر وسم “الموت لخامنئي”

دعا مجلس الاشراف على الرقابة في شركة “ميتا” الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك، الاثنين، شبكة التواصل الاجتماعي إلى السماح في منشوراتها باستخدام وسم “الموت لخامنئي”، المرشد الأعلى الإيراني، الذي سبق للمجموعة أن ألغته.

في قراره الصادر الاثنين، “يعتبر مجلس الإدارة أن إزالة المنشور لا تتماشى مع معايير مجتمع ميتا أو قيمه أو مسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان”.

واضافت الهيئة المستقلة والممولة من الشركة “في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع وسم ‘الموت لخامنئي’، على غرار ‘فليسقط’. فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينم عن تهديد بالفعل”.

المنشور المشار إليه يعود إلى تموز/يوليو 2022، وهو عبارة عن رسم كاريكاتوري لآية الله علي خامنئي مذيل بعبارة “الموت للحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة” و “الموت لزعيمها القذر خامنئي”.

تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

اعتبر مجلس الاشراف على الرقابة أن فشل “فيسبوك” في فرض حرية التعبير “أدى إلى إسكات الخطاب السياسي الرامي إلى حماية حقوق المرأة”.

ولطالما اضطرت “ميتا” إلى الاختيار بين التخفيف من حدة المحتوى الذي يمكن اعتباره عنيفًا أو الدفاع عن حرية التعبير.

في آذار/مارس، بعيد غزو روسيا لأوكرانيا، قررت المجموعة التي يرأسها مارك زاكربرغ، على سبيل المثال، تخفيف قواعدها المتعلقة بالتحريض على العنف والكراهية من خلال التغاضي عن الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس.

أوضحت “ميتا” في وقت لاحق موقفها مؤكدة أنها لا تسمح بتوجيه تهديدات بالقتل ضد رؤساء الدول أو المواطنين الروس.