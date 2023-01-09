الموقوفين

“الداخلية”: ضبط شخص يقوم باستئجار شقق ويأوي 6 أشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية

9 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية لقطاع الامن الجنائي ممثلا بادارة حماية الآداب العامة والاتجار بالاشخاص بالبحث والتحري على الأماكن التي تدار للقيام بأعمال منافية للآداب، أسفرت عن ضبط شخص يقوم باستئجار شقق ويأوي (6) أشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

ودعت الإدارة الاخوة المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن اي ظواهر منافية للآداب العامة على رقم عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589648 – 25589655) لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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9 يناير، 2023
0 36 أقل من دقيقة

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