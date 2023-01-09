“الأشغال”: تدفق مياه الأمطار الحالية ضمن القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف المياه

قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة أحمد الصالح إن تدفق الأمطار الحالية جاء ضمن القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار والتي من المتوقع استمرار هطولها خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الصالح في تصريح صحفي أن وزارة الأشغال العامة نشرت العديد من فرق الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية الشديدة التي يتوقع تزايدها خلال الساعات القادمة خاصة فترة الغروب.

وذكر أنه مع استمرار هطول الأمطار وتزايد حدتها وشدتها وكمياتها وتزامنا مع ارتفاع المد البحري فمن المتوقع حدوث بطء في تصريف تلك المياه محدثة بعض تجمعات لمياه الامطار على الطرق والمناطق.

وأكد أن (الأشغال) وجميع الفرق المعنية تتابع حالة الطقس وتتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر حال استخدامهم للشوارع والطرق حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم مشيرا إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم (150) أو عن طريق الواتس أب الخاص بها (93333150) وذلك للتعامل مع تلك التجمعات.