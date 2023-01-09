جامعة الكويت: قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في بعض الكليات دون الحاجة لاختبار القدرات

جامعة الكويت: قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في بعض الكليات دون الحاجة لاختبار القدرات

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الهاجري عن قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في بعض الكليات دون الحاجة لاختبار القدرات.

وأوضح الهاجري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن العمادة ستقوم بالقبول الفوري في بعض الكليات دون الحاجة لأداء اختبار القدرات للفئات المحددة عن طريق نظام الطالب فقط وذلك عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة الجامعة.

وأضاف أن القبول الفوري سيتم على من تنطبق عليهم شروط القبول التي تم الإعلان عنها مسبقا وذلك خلال الفترة من بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة من 31 ديسمبر الماضي الى يوم غد 10 يناير الحالي مشيرا إلى أن العمادة ستقوم بالقبول الفوري في بعض الكليات دون الحاجة لأداء اختبار القدرات.

وبين أن موظفات إدارة القبول متواجدات في صالة القبول والتسجيل لاستقبال الراغبين بالالتحاق وأولياء أمورهم والرد على الاستفسارات وحل جميع المشاكل التي تواجههم أثناء التسجيل.

وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين فور الانتهاء من عملية التسجيل متوقعا قبول 2000 طالب وطالبة في مختلف الكليات إضافة إلى المؤجلين من الفصل الدراسي الأول وعددهم 365 طالبا وطالبة.

وذكر الهاجري أن هناك عشرة مقاعد لقبول المقيمين بصورة غير قانونية في الفصل الدراسي الثاني إذ تم قبول 90 طالبا وطالبة في الفصل الأول ليكون العدد الإجمالي 100 حسب المقاعد التي خصصتها لهم العمادة.

ولفت إلى أنه يجب على موظفي الدولة الراغبين بالالتحاق أن يكون لديهم تفرغ تام من الجهة العاملين بها مشيرا إلى أنه لا يوجد أي استثناء عن شرط التفرغ.