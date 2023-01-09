المؤسسة العامة للرعاية السكنية

“السكنية”: وقف استلام طلبات التخصيص على مشروع “جابر الأحمد” الإسكاني لأصحاب الطلبات حتى نهاية 1999

9 يناير، 2023
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن وقف استلام طلبات التخصيص على قسائم مشروع مدينة (جابر الأحمد) السكنية وذلك لأصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 31 ديسمبر 1999 وما قبل.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه لن يتم استلام أي طلبات للتخصيص على هذا المشروع بعد تاريخ 19 يناير الجاري مشيرة إلى أنه على المواطنين الراغبين بالمشروع تقديم طلبات التخصيص عبر تطبيق (سهل) الحكومي قبل الموعد المحدد تمهيدا لإصدار قرار التخصيص من خلال التطبيق.

المصدر
كونا
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9 يناير، 2023
0 33 أقل من دقيقة

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