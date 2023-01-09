“الداخلية”: إغلاق عدد من الشركات والورش المخالفة التي تزوّد المركبات بالعوادم المخالفة وتتسبب بأصوات مزعجة

“الداخلية”: إغلاق عدد من الشركات والورش المخالفة التي تزوّد المركبات بالعوادم المخالفة وتتسبب بأصوات مزعجة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أسفرت عن إغلاق عدد من الشركات والورش المخالفة التي تزوّد المركبات بالعوادم المخالفة وتتسبب بأصوات مزعجة.

وقامت الجهات المعنية ممثلة بقطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة من تحرير (114) مخالفة “خروج أصوات مزعجة من العادم” من خلال الحملات الأمنية والمرورية بمختلف المناطق وتم حجز (17) مركبة مخالفة بكراج حجز المرور.

وأكدت الإدارة أن الحملات المرورية والأمنية مستمرة على كافة المحافظات وعلى مدار 24 ساعة لحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الأرواح الممتلكات العامة والخاصة وضبط المستهترين والمخالفين والتصدي للظواهر السلبية.