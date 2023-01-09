سمو ولي العهد يستقبل سعد فلاح الطامي

سمو ولي العهد يستقبل سعد الطامي أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأمريكية

9 يناير، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سعد فلاح الطامي أول عربي يلقي كلمة الطلبة الخريجين في جامعة جورج واشنطن الأمريكية والتي تعد أحد أهم كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى العالم.

وأشاد سمو ولي العهد حفظه الله بما قدمه الطامي من انجاز أكاديمي عكس صورة متميزة للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج مؤكدا سموه حفظه الله على دعم كافة الجهود المبذولة من الطلبة والطالبات المتميزين والتي من شأنها رفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولة المحلية والعالمية.

متمنيا سموه له ولكافة بنات وأبناء الكويت التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعملية.

المصدر
كونا
الوسوم
9 يناير، 2023
0 81 أقل من دقيقة

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