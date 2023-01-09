أسامة الشاهين يستقبل وفدا من رؤساء الأندية الخاصة بذوي الإعاقة

أسامة الشاهين يستقبل وفدا من رؤساء الأندية الخاصة بذوي الإعاقة

9 يناير، 2023
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استقبل أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين بمكتبه أمس الأحد وفدا من رؤساء وأمناء سر الأندية الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة والتي تندرج تحت مظلة اللجنة البارالمبية الكويتية.

وأعرب الشاهين وفقا لبيان صادر من مكتبه عن دعمه المستمر لكل ما فيه خير ومصلحة رياضة المعاقين، مؤكدا أن دولة الكويت من أكثر دول العالم اهتماما بهذه الفئة التي كان لها دور كبير في رفع علم دولة الكويت بين دول العالم في مختلف المحافل الرياضية لتلك الفئة.

وشمل الوفد الزائر رؤساء أندية (الكويت الرياضي للمعاقين – وربة الرياضي للمعاقين ومبارك الكبير الرياضي للمعاقين – الإرادة الرياضي للمعاقين – البصيرة الرياضي للمكفوفين).

المصدر
الدستور
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9 يناير، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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