السفارة الفرنسية تكرم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان‬

أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن بالغ سعادته وشكره الجزيل وتقديره العميق لتكريم جمهورية فرنسا له، بتقليده وسام السعفة الأكاديمية بدرجة فارس، وذلك لدوره البارز في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتعزيز نشر الثقافة الفرنسية .

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته السفارة الفرنسية في مقرها بالبلاد لتكريم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وبحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، والسفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لوفليشي، وعدد من المسئولين في وزارة التربية وأعضاء السفارة الفرنسية.

وقال السلطان خلال تكريمه: أقدم شكري العميق لجمهورية فرنسا لمنحي هذا الوسام الذي يمنح بالاختيار، وبمرسوم جمهوري من قبل الجمهورية الفرنسية للأفراد الأكثر تأثيرًا في نشر الثقافة واللغة الفرنسية، الذين عملوا على تعزيز العلاقات الثقافية والتربوية بين بلدانهم وبين فرنسا.

وأضاف: وبدوري أهدي هذا الوسام لبلدي الكويت، ووزارة التربية بدءً من وزير التربية وكافة العاملين في الوزارة.

ومن جانبها، تناولت سفيرة جمهورية فرنسا لدى البلاد كلير لو فليشي السيرة العملية للوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان منذ أن كان معلمًا وحتى توليه منصب الوكيل المساعد للتعليم العام، مشيدةً بمتانة العلاقات الثقافية بين البلدين وامتدادها على مدى سنوات طويلة.

وثمنت لوفليشي دور وزارة التربية ممثلة بالوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في تطوير هذه العلاقات وتعزيز نشر الثقافة الفرنسية في البلاد.

من التكريم

من التكريم

من التكريم

من التكريم