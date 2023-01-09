“الأرصاد الجوية”: الأمطار تستمر حتى ظهر يوم غد الثلاثاء

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بحالة مطرية بدأت تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى ظهر يوم غد الثلاثاء.

واوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبا بهطول أمطار (ديمة) خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق.

وذكر ان هناك فرصا لتساقط حبات البرد مع نشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

وتوقع القراوي أن تتحسن الأجواء تدريجيا بدءا من عصر يوم الثلاثاء حيث تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة حيث يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.