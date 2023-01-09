الهيئة العامة للقوى العاملة

“القوى العاملة” تطلق خدمات جديدة لـ”منازعات العمالة المنزلية” عبر موقعها الإلكتروني

9 يناير، 2023
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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في مجال (منازعات العمالة المنزلية) من خلال (بوابة النماذج الالكترونية) في موقعها الإلكتروني.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن خدماتها تتمثل بتمكين أحد الأطراف التالية ذات الصلة (صاحب العمل أو رب العمل أو العامل المنزلي) من تسجيل شكوى ضد الطرف الآخر لضمان حفظ حقوق الجميع مبينة انها تسعى لتطوير وتسهيل معاملاتها عبر موقعها الالكتروني.

وأوضحت أن خطوات تقديم الخدمة تكون عبر الدخول على بوابة النماذج الالكترونية واختبار (خدمة منازعات العمالة المنزلية) وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالخدمة والإقرار بصحة البيانات المقدمة على أن تكون الخطوة الأخيرة عبر مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لأخذ الطلب واعتماده من قبل الموظف المختص.

المصدر
كونا
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9 يناير، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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