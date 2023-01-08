الدوري الإيطالي: نابولي يستعيد عافيته أمام سمبدوريا الحزين ويعزز صدارته

استعاد نابولي عافيته وتغلب 2-0 على مضيفه سمبدوريا الذي كرّم أسطورتيه السابقتين الراحلين جانلوكا فيالي والصربي سينيشا ميهايلوفيتش، ليعزز صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم.

وبعد أن أهدر ماتيو بوليتانو ركلة جزاء لنابولي (6)، افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل (19) فيما ضاعف المقدوني الشمالي إليف ألماس من ركلة جزاء (82).

ولعب سمبدوريا بعشرة لاعبين قرابة 50 دقيقة بعد خطأ قاس من الفنزويلي توماس رينكون على أوسيمهن (38).

ومني الفريق الجنوبي الطامح للقب ثالث في تاريخه، وأول منذ اثنين بقيادة الراحل الارجنتيني دييغو مارادونا في 1987 و1990، في المرحلة السابقة الاربعاء بالخسارة الاولى هذا الموسم في الدوري بسقوطه 1-0 ضد إنتر بعد الاستئناف من فترة الاعياد.

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده الى 44 نقطة على بعد سبع نقاط من يوفنتوس الثاني الذي يحل عليه ضيفًا في نابولي في المرحلة المقبلة، وثماني عن ميلان الثالث الذي سيسعى للعودة الى الوصافة عندما يستقبل روما السادس لاحقًا.

وارتدى لاعبو سمبدوريا خلال الإحماء قميصًا حمل اسم “فيالي” والرقم 9 بعد أن توفي الجمعة بعد معاناته مع سرطان البنكرياس. وهتف المشجعون في المدرجات باسم كلا اللاعبين حيث تم وضع المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش إكليلا من الزهور على شرفهما وبدا التأثر على محيّاه.

تألق فيالي في سمبدوريا بين 1984 و1992 وقاد النادي إلى لقبه الوحيد في الدوري (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) ونهائي دوري أبطال أوروبا (1992).

وحملت الجماهير لافتة عملاقة لفيالي كتب عليها “مهاجم. بطل. أسطورة”، بينما كُتب على أخرى “بفضلك، نعلم أن لا شيء مستحيل”.

أما ميهايلوفيتش فقد توفي في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي عن 53 عامًا بعد أن خسر معركته مع سرطان الدم ولعب مع سمبدوريا بين 1994 و1998 قبل أن يشرف على تدريبه بين 2013 و2015.

وكانت مباراة الاحد الاولى على أرض سمبدوريا منذ وفاته بعد أن حقق الفريق فوزًا خارج الديار على ساسوولو (2-1) مع استئناف المنافسات.

وتسبب نيكولا مورو بركلة جزاء باكرة للضيوف إثر عرقلته الكاميروني فرانك أنغيسا، لكن الحارس إيميل أوديرو تصدى لمحاولة بوليتانو (6).

ولم يتأخر أوسيمهن لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رائعة بين المدافعين من البرتغالي ماريو روي تابعها على الطائر في الشباك (19) معززًا صدارته لترتيب هدافي الدوري بهدفه العاشر هذا الموسم.

قال بعد المباراة “إنه فوز مستحق. أمام إنتر، لم نلعب مباراة جيدة، كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد”، وتابع بشأن مواجهة يوفنتوس “ستكون مباراة رائعة ضد فريق عظيم. لكننا فريق رائع، حيث يمكن لأي بديل أن يحدث فرقًا”.

هيمن نابولي على الشوط الاول وأهدر الجورجي كفيتشا كفاراتشكيليا فرصتين لمضاعفة النتيجة (21 و45+2)، وتكفل ألماس بذلك من ركلة جزاء بعد لمسة يد على الانكليزي رونالدو فييرا (82).

لاتسيو يسقط في فخ التعادل

وتلقى لاتسيو هدفين قاتلين أمام مضيفه إمبولي ليكتفي بالتعادل 2-2 لتستمر نتائجه السيئة في الآونة الاخيرة.

أحرز الروماني رازفان مارين هدف التعادل لأصحاب الارض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد أن سجل فرانتشيسكو كابوتو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83.

بدا فريق العاصمة في طريقه الى فوز مريح عندما تقدم 2-0 عبر ماتيا زاكاني (54) بعد أن منحه البرازيلي فيليبي أندرسون التقدم في الدقيقة الثانية من المباراة.

لكن لاتسيو واصل نتائجه السيئة منذ الاستئناف بعد أن سقط 2-1 أمام مضيفه ليتشي الاربعاء، ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري بعد هزيمته أيضًا ضد يوفنتوس في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قبل التوقف لمونديال قطر.

ويحتل فريق المدرب ماوريتسيو ساري المركز الخامس في “سيري أ” برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الرابع الذي تعادل 2-2 مع مضيفه مونتسا السبت.

وانتهت مباراة ساليرنيتانا وضيفه تورينو 1-1 وسبيتسيا وضيفه ليتشي 0-0.