كأس إنكلترا: محرز يقود سيتي لاكتساح تشلسي برباعية وبلوغ الدور الرابع

جدّد مانشستر سيتي فوزه على تشلسي واكتسحه برباعية نظيفة الاحد، بينها ثنائية للجزائري رياض محرز، على ملعب الاتحاد، ليعبر الى الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل الاهداف محرز من ضربة حرة رائعة (23)، الارجنتيني خوليان ألفاريس من ركلة جزاء (30)، فيل فودن (38) قبل أن يختتم الجزائري المهرجان بركلة جزاء (85).

وأسقط سيتي مضيفه تشلسي في معقله في لندن 1-0 الخميس بهدف محرز ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، ملحقًا به الهزيمة السادسة في البرميرليغ هذا الموسم، علمًا أنه أخرجه أيضًا في وقت سابق من الموسم من الدور الثالث لكأس الرابطة.

ويعاني فريق المدرب غراهام بوتر هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 10 نقاط من أول المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

واكتفى تشلسي بفوز واحد في أربع مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، كان على بورنموث في الدوري في أواخر العام الفائت.

من جهته، حقق سيتي فوزه الرابع في خمس مباريات في جميع المسابقات، إذ تعثر مرة واحدة خلال التعادل مع ايفرتون في الدوري.

وبعد أن أقصى ليفربول من الدور الرابع لكأس الرابطة (3-2)، يستعد لمواجهة مضيفه ساوثمبتون الاربعاء في ربع النهائي، قبل أن يحل على غريمه وجاره يونايتد في ديربي مانشستر السبت المقبل في الدوري، علمًا أن أربع نقاط تفصل بين صاحبي المركز الثاني والرابع.

وهمين سيتي، بغياب هدافه النروجي إرلينغ هالاند وصانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين، على الشوط الاول وتحصل محرز بنفسه على ركلة حرة على الجهة اليمنى خارج المنطقة إثر عرقلة من لويس هول، ترجمها رائعة بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا (23).

وتسبب الالماني كاي هافيرتس بركلة جزاء إثر لمسة يد انبرى لها ألفاريس وسددها الى يمين أريسابالاغا الذي كان قريبًا من التصدي لها (30).

وأحرز فودن الثالث لأصحاب الارض بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين وصلت على إثره الى محرز على الجهة اليمنى، ومنه الى كايل ووكر الآتي من الخلف، تابعها عرضية الى فودن وسط المنطقة أسكنها الشباك (38).

وسجل محرز الهدف الرابع لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا من ركلة جزاء تحصل عليها فودن إثر عرقلة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (85).

وتأهل أيضًا الاحد الى الدور الرابع ستيفينيدج الذي فاجأ أستون فيلا بهدفين متأخرين (2-1) ودربي كاونتي وستوك سيتي وبلاكبيرن روفرز ووولسول.

قبل مباراة سيتي، أقيمت قرعة الدور الرابع الذي سيقام بين 27 و30 كانون الثاني/يناير الحالي وجاءت على الشكل التالي:

مانشستر يونايتد – ريدينغ

مانشستر سيتي – أرسنال أو أوكفسورد يونايتد

بريستون نورث أند – توتنهام

ساوثمبتون – بلاكبول

ريكسهام – شيفيلد يونايتد

أيبسويتش تاون – بيرنلي

لوتون تاون أو ويغان أثلتيك – غريمسبي تاون

دربي كاونتي – وست هام يونايتد

ستوك سيتي – ستيفينيدج

بلاكبيرن روفرز – فوريست غرين روفرز أو برمينغهام سيتي

وولسول – ليستير سيتي

شيفيلد وينسداي – فليتوود تاون

بريستول سيتي أو سوانسي سيتي – شيستيرفيلد أو وست بروميتش ألبيون

برايتون – ليفربول أو ولفرهامبتون

فولهام – سندرلاند

بورهام وود أو أكرينغتون ستانلي – كارديف سيتي أو ليدز يونايتد