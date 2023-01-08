وفاة أدريان فلوك الوزير خلال فترة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا

توفي وزير الداخلية خلال فترة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا ادريان فلوك، عن عمر يناهز 85 عاماً في مستشفى بالقرب من بريتوريا، وهو أحد أعضاء النظام القلائل الذين خضعوا لمحاكمة.

وأشرف فلوك حين كان وزيراً للداخلية بين العامين 1986 و1991، على عمليات قمع عنيفة كانت تمارسها الشرطة بحق معارضي حكم البيض.

وأكد متحدث باسم العائلة في بيان أنه “توفي في وقت مبكر من صباح (الأحد) في مستشفى يونيتاس في سنتوريون، بعد مرضه لفترة قصيرة”.

وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي اشرف فلوك على هجمات بالقنابل استهدفت كنائس ونقابات.

وقال لوكالة فرانس برس خلال مقابلة في 2015 “كنت اظن حينها ان نظام الفصل العنصري محق”، وأضاف “كان عملنا يقضي بترهيب الناس”.

وفي 2007، صدر على فلوك حكم بالسجن لمدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ لمحاولة قتل الكاهن المعارض فرانك شيكان.

وحاول منذ 18 عامًا تسميم الكاهن الذي كان يرأس منظمة رائدة في مكافحة الفصل العنصري من خلال دس السم في ملابسه الداخلية.

وقال خلال محاكمته “أشعر بالخجل بسبب تصرفات كثيرة قمت بها”، معترفًا بأن التزامه إلى جانب نظام الفصل العنصري كان “خطأ”.

واعتذر فلوك علناً من ضحاياه وصولاً إلى غسل قدمي الكاهن شيكان. ورأى منتقدوه في ذلك محاولة للعفو عنه أو لتجنب الكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة.

وبهدف تسليط الضوء على انتهاكات النظام، أنشأت حكومة نيلسون مانديلا المنبثقة عن أول انتخابات متعددة الأعراق في العام 1994 لجنة الحقيقة والمصالحة، والتي تضمن للمسؤولين عن العنف السياسي العفو عنهم مقابل الحصول على اعترافات كاملة.

لكن عددا قليلا من القضايا انتهى بمحاكمات، ما أثار مرارة عدد كبير من مواطني جنوب إفريقيا الذين يرون ان العدالة لم تتحقق.