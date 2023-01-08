سمو أمير البلاد يهنئ الدكتور وضاح الرفاعي بتعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة بمستشفى (جامعة كرايتون) الأمريكي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى الدكتور وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشيدا سموه رعاه الله بمسيرته العملية الحافلة بالإنجازات التي أهلته لتقلد هذا المنصب الرفيع وبما يقدمه من أبحاث علمية تعود بالنفع الكبير في المجال الطبي تسهم في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم متمنيا سموه حفظه الله له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى الدكتور وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشيدا سموه بمسيرته في المجال الطبي والبحث العلمي الحافلة بالإنجازات ومتمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.