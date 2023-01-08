الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ

الاطلسي “يتوقع” انضمام السويد وفنلندا اليه في 2023 دون ضمانات

8 يناير، 2023
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي الأحد أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتبارا من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.

وقال ينس ستولتنبرغ في حديث لوكالة فرانس برس “أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري (اللذين) لم يصادقا على الاتفاقية بعد”.

وتعرقل المجر وخصوصا تركيا منذ أيار/مايو انضمام البلدين الى الناتو.

وأضاف “أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في تموز/يوليو الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الاسلحة وأيضا مثلا مكافحة الارهاب”.

وتابع “احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الاجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الاوان لوضع اللمسات الاخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام”.

في وقت سابق من اليوم استهجن رئيس الوزراء السويدي بعض مطالب تركيا.

في كانون الاول/ديسمبر رفضت المحكمة العليا السويدية تسليم الصحافي بولند كينيش كما طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

واعلن اولف كريسترسون خلال مؤتمر صحافي حول الدفاع والامن ان لانقرة “مطالب لا يمكننا ولا نريد تقديمها”.

واشار الامين العام للاطلسي الى سرعة عملية انضمام البلدين.

وقال ستولتنبرغ “بالتأكيد اتمنى أن تتم في أسرع وقت ممكن. لكن في الاثناء انها عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام الى الاطلسي”.

وأوضح “اني مقتنع ان هذا سيحصل لكنني لن اتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام”.

المصدر
أ ف ب
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8 يناير، 2023
0 19 دقيقة واحدة

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