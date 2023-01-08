الصحة: اتخاذ 17 إجراء قانوني بشأن عدد من الملفات وإحالتها للنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية

الصحة: اتخاذ 17 إجراء قانوني بشأن عدد من الملفات وإحالتها للنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية

قامت وزارة الصحة باتخاذ 17 إجراء قانوني بشأن عدد من الملفات التي تحمل شبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات حول عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية، وذلك وفق ما انتهت إليه لجان تقصي الحقائق.

وأفادت الوزارة بإحالتها لهذه الملفات إلى الجهات المعنية، وهي النيابة العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، حماية للمال العام، وتطبيقاً للقانون، وتعزيزا لمبدأ الشفافية.