أوتو توقع إتفاقية تعاون مع كريدي مكس لتزويد التجار بحل لإدارة المدفوعات على الإنترنت

أعلنت شركة “كريدي مكس” الرائدة في مجال إصدار بطاقات الائتمان والخصم في البحرين عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك (MCA) مع شركة أوتو (Ottu) وذلك لتقديم خدماتها في مجال المدفوعات الرقمية.

أوتو، مزود إقليمي رائد لحلول إدارة المدفوعات على الإنترنت (OPMS)، تقدم دعمها للبنوك والتجار عن طريق حل لإدارة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني تربط جميع قنوات الدفع الالكتروني عن طريق منصة واحدة مما يخلق تجربة سلسة وسريعة وآمنة لتنظيم المدفوعات الرقمية.

وقد أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة كريدي مكس بحضور كل من الرئيس التنفيذي لكريدي مكس، أحمد أ. سيادي، والرئيس التنفيذي لشركة أوتو، طلال العوضي.

وجدير بالذكر أن أوتو وكريدي مكس ستعملان على تمكين التجار من تنفيذ عمليات المدفوعات على الإنترنت بحيث تُضاف مباشرة إلى حساباتهم البنكية بربط جميع القنوات البيع بمختلف النشاطات التجارية و الاستفادة من مزايا ووحدات لوحة المعلومات التي يتم تخصيصها لتتناسب مع كل قطاع تجاري بهدف تطوير تجربة المستخدم الرقمية والتاجر. وستُثمر اتفاقية التعاون المشترك عن توفير الدعم التقني والفني، تدريب الموظفين، للموظفين والمشاركة المستمرة للتجار مع فريق نجاح أوتو للاستفادة من القوة الفائقة التي يمتاز بها حل إدارة المدفوعات على الإنترنت (OPMS) المقدم من أوتو وبوابات المدفوعات على الإنترنت المقدمة من كريدي مكس.

“نؤمن بأن أوتو قد أحدث ثورة ثورة في نظام المدفوعات الرقمية وقد مكّن التجار والبنوك من تحقيق تكامل سلس في إدارة المدفوعات للقطاع التجاري. وبالتأكيد الشراكة مع كريدي مكس ستُحدث نقلة نوعية في التجربة الرقمية للتجار في مملكة البحرين ونحن نتطلع للمضي قدمًا في الارتقاء بها إلى مستوىً متقدم.” طلال العوضي- الرئيس التنفيذي لشركة أوتو.