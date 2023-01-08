شهادات عليا

الحرس الوطني: تأهيل العنصر البشري للحصول على شهادات عليا من الأكاديميات العسكرية العريقة

8 يناير، 2023
0 28 دقيقة واحدة

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح الحرص على تأهيل العنصر البشري وتوفير كافة أشكال الدعم لمنتسبيه للحصول على الشهادات العليا من الكليات والأكاديميات العسكرية العريقة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس اليوم الاحد عقب تكريم الشيخ فيصل النواف للملازم صالح فهد الحاصل على المركز الأول بين الطلبة الضباط الوافدين في سريته بالكلية الملكية البريطانية (ساند هيرست) بتقدير امتياز.

وأعرب الشيخ فيصل النواف عن سعادته بما حققه الملازم من إنجاز يترجم الاهتمام الكبير من الحرس الوطني بتأهيل العنصر البشري وتوفير كافة أشكال الدعم له مشيدا بتميز وتفوق الملازم بالأكاديمية وظهوره بصورة مشرفة وتمثيله الحرس خير تمثيل.

وأضاف أن ذلك يعكس نجاح الجهود التي يبذلها الحرس لتأهيل منتسبيه وتفعيل مذكرة التفاهم بين الحرس ووزارة الدفاع البريطانية المتعلقة بالتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز قدراته.

ودعا الشيخ فيصل النواف الملازم إلى مواصلة تحصيله العلمي ونقل ما تعلمه إلى زملائه في وحدته لتحقيق التطور المنشود.

المصدر
كونا
الوسوم
8 يناير، 2023
0 28 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انتهاء مهام عمله

8 يناير، 2023

الكويت تعرب عن استيائها ورفضها لاعتداء رجال أمن مصريين على طلبة كويتيين دارسين في الإسكندرية

8 يناير، 2023

البلدية: 1407 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر ديسمبر الماضي  

8 يناير، 2023

د. مشعل الهدهود: القيادة تحت تأثير المخدرات سلوك مزدوج الخطورة وأحد أبرز أسباب الحوادث المرورية

8 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى