“أجيليتي”: استكملنا عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دينار مع بنك محلي

أعلنت شركة (أجيليتي) للمخازن العمومية استكمال عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي (نحو 5ر151 مليون دولار أمريكي) مع أحد البنوك المحلية.

وبينت (أجيليتي) في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد انها استكملت إلى الآن حوالي 915 مليون دينار (نحو 7ر2 مليار دولار) من هذ التسهيلات الائتمانية.

وأسست (أجيليتي) في عام 1979 وادرجت في بورصة الكويت في عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 350 مليون دينار (نحو 06ر1 مليار دولار) وهي شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.