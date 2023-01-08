النائب خليل الصالح

خليل الصالح يقترح وضع برامج متخصصة لإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات الكويتيين

8 يناير، 2023
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أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح برغبة بوضع برامج متخصصة في إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات الكويتيين من خلال دورات لرفع كفاءتهم ومهاراتهم الإدارية والتعليمية .

ونص الاقتراح على ما يلي:

لما للمعلم الكويتي من دور أساسي وباعتباره الركن الأساسي في التنمية البشرية وفي نقل المعلومات للطالب وللمجتمع، فإن المعلم هو عصب العملية التعليمية ويعد دعامة أساسية من دعامات النهضة والتطوير داخل المجتمعات الكويتية فهو من ينمي الأجيال وينمي فكرهم وثقافتهم مما يساهم بشكل كبير في تقدم الأمم ورسم مستقبلها.

وأيا كان مستوى المعلم ودرجة تأهيله فهو بحاجة مستمرة إلى الاطلاع على أحدث التجديدات، والتطورات في مجال العلم والتربية بكل جوانبها، حتى يتمكن بسهولة من التأقلم والتكيف مع تحديات العصر المعلوماتية والتطوير المستمر في استخدام وسائل التكنولوجيا ووسائل المعرفة المختلفة والتنمية المهنية المستمرة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

وضع برامج متخصصة في إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات الكويتيين من خلال دورات لرفع كفاءتهم ومهاراتهم الإدارية والتعليمية عن طريق إعداد برامج تأهيل لمعلمين في قطاعات التربية المختلفة لتطوير وتحسين الأداء الوظيفي والإداري لهم ومن أجل تطبيق سياسة الإحلال والتكويت.

المصدر
الدستور
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8 يناير، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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