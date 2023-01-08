سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انتهاء مهام عمله

سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انتهاء مهام عمله

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقد أشاد سموه حفظه الله بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معاليه خلال فترة توليه منصبه لدعم العمل الخليجي المشترك ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه والتي استحقت كل التقدير والثناء متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.