البلدية: 1407 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر ديسمبر الماضي  

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة “24727732” واتس اب الشكاوي 1407 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتس اب الشكاوي قد تلقى 1407 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.

وأشارت إلى تلقي 291 شكوى تتعلق بمحافظة الاحمدي، 247 شكوى لمحافظة الجهراء، 223 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 210 شكوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 208 شكوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 228 شكوى لمحافظة العاصمة.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس اب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.