الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر مسجلا 1875 دولارا للأونصة

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب سجلت خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند مستوى 1875 دولارا للأونصة بالتزامن مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي دفع الذهب الى هذا المستوى قبل أن يغلق عند 1867 دولارا للأونصة الواحدة.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي في (دار السبائك) عادل الفضلي قوله إن بيانات الوظائف الأمريكية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف الفضلي أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بشكل طفيف في ديسمبر مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي 223 ألف وظيفة في ديسمبر مقابل 256 ألفا في الشهر السابق مقارنة مع توقعات بإضافة 200 ألف.

وأوضح أن انخفاض ضغوط الأجور في الولايات المتحدة كان أحد العوامل المحركة الإيجابية لأسعار الذهب ما يشير إلى أن التضخم آخذ في التباطؤ مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة الشهر الماضي “وكان هذا أقل من توقعات الأسواق عند 5 في المئة”.

ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي استقر عند مستوى 105.22 نقطة بينما لم يتغير عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.72 في المئة “وهو سبب لاستمرار الذهب في الارتفاع وانتظار بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18.37 دينار أما عيار 22 فبلغ 16.84 دينار في حين بلغ سعر الفضة 283 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.