طفل في السادسة يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا

قالت الشرطة إن طفلاً عمره ست سنوات أطلق النار على معلمة وألحق بها إصابات، الجمعة، في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأميركية.

وقال قائد الشرطة ستيف درو للصحافيين إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة (في الثلاثينات من عمرها)، تشكل خطراً على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ولم يكن هناك تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على المسدس. ووصفت الشرطة الحادث بأنه “مشاجرة” في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة طبقاً لتقرير وكالة “رويترز”.

وقال درو: “لم يكن هذا إطلاق نار عارضاً”. وأضاف في وقت لاحق: “أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري”.

وقال درو إنه تم احتجاز الطفل. ولم يصب أي طلاب في الحادث.

وفي نفس المؤتمر الصحافي، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس، وقال إنه “مصدوم” و”محبط”.

وقال باركر: “نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة”.

وقال باركر إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يتم تشغيلها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، الجمعة.