تدشين بناء قرية سكنية للنازحين بمحافظة مأرب اليمنية بتمويل كويتي

وضع وكيل محافظة (مأرب) اليمنية محمد المعوضي اليوم السبت حجر الأساس لمشروع بناء قرية سكنية نموذجية للنازحين تتكون من 60 وحدة سكنية بتمويل من (وقف منصور الخليفي للخيرات) وإشراف جمعية (تنمية الخيرية) بدولة الكويت.

وأعرب المعوضي في تصريح صحفي خلال التدشين عن بالغ تقديره وامتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على تدخلاتها الإغاثية والتنموية بجانب الشعب اليمني “وخصوصا مثل هذه التدخلات النوعية التي تساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة النازحين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني”.

من جانبه أكد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في (مأرب) سيف مثني أن هذا المشروع يشكل “تدخلا نوعيا مؤثرا في حياة النازحين” لحمايتهم من الظروف الطبيعية القاسية كالحر والمطر والبرد والرياح وتجنب الحرائق المتكررة ومساعدتهم على الاستقرار والعمل والإنتاج.

وأشاد مثني بالتدخلات الإنسانية لدولة الكويت ومشاريعها الحيوية التي “تراعي احتياج النازحين وتحدث تأثيرا ملموسا في حياتهم”.

بدوره أوضح نائب رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع صقر الجعدي أن القرية تشمل بناء 60 مسكنا فيما يتكون كل مسكن من غرفتين وحمام ومطبخ وفناء مجهز بالطاقة الشمسية مبينا أن المشروع يشمل بناء مسجد وخزانات مياه وشبكة صرف صحي للقرية.

وأشار الجعدي إلى أن المشروع “النوعي” الذي يأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ثماني سنوات جاء انطلاقا من “عمق الاحتياج” وذلك بوضع اللبنة الأولى لبناء قرية سكنية نموذجية “بتمويل كريم” من (وقف منصور الخليفي للخيرات) وإشراف جمعية (تنمية الخيرية) بدولة الكويت.

وأضاف أن هذه البيوت المجهزة “ستسهم بشكل كبير في استقرار النازحين وتوفير أسباب الاستقرار والحياة الكريمة لهم ولأسرهم وأطفالهم”.