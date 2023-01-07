منتخب الكويت يخسر أولى مبارياته في بطولة “خليجي زين 25” أمام قطر

خسر المنتخب الكويتي لكرة القدم أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) أمام نظيره القطري مساء اليوم السبت بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليا في محافظة البصرة العراقية وتستمر حتى 19 يناير الجاري.

وتقدمت قطر بالشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب (الميناء) بهدفين سجلهما اللاعبان عمرو عبدالفتاح بالدقيقة 23 عبر تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء وأحمد علاء الدين بالدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء بعد شوط أول مميز من القطريين.

ونشط المنتخب الكويتي في مجريات الشوط الثاني وأضاع لاعبوه عدة فرص محققة عبر عيد الرشيدي وشعيب الخالدي ومبارك الفنيني وفيصل زايد كانت كفيلة بعودة (الأزرق) للمباراة في ظل ركون المنتخب القطري للدفاع واعتماده على الهجمات المرتدة ليحافظ على فوزه الثمين.

وبانتهاء مباريات هذه الجولة تصدرت قطر فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البحرين التي احتلت المركز الثاني بعد فوزها في وقت سابق اليوم على نظيره الإماراتي (2-1) فيما يحتل المنتخبان الإماراتي والكويتي المركزين الثالث والرابع تواليا دون رصيد من النقاط.

وسيكون غدا الأحد راحة لجميع المنتخبات المشاركة على أن تستأنف منافسات البطولة يوم الاثنين المقبل بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى إذ يلعب المتصدر السعودية مع العراق مستضيف البطولة كما يلعب عمان أمام اليمن.