لاعبو فياريال يحتفلون بتسجيل هدف

الدوري الإسباني: فياريال يهزم ريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

7 يناير، 2023
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اهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه فياريال 1-2 يوم السبت بالمرحلة السادسة عشرة.

وتلقى النادي الملكي الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 12 انتصارا وتعادلين.

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر والذي يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأحد، فيما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة ليقتسم المركز الرابع مع أتلتيكو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن تتغير الأمور تماما في الشوط الثاني.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني تقدم ييريمي بينو بهدف لفياريال ثم أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة التعادل للنادي الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 59 لكن فياريال حصل على ضربة جزاء هو الأخر ليحرز منها جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

المصدر
العربية
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7 يناير، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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