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البحرين تفوز على الإمارات ضمن بطولة “خليجي زين 25” لكرة القدم

7 يناير، 2023
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فاز منتخب البحرين اليوم السبت على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف في اولى مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة في محافظة (البصرة) العراقية.

واستطاعت البحرين حاملة لقب البطولة في النسخة الماضية حصد النقاط الثلاث بهدفين سجلهما اللاعبين كميل الاسود بالدقيقة 60 وجاسم الشيخ بالدقيقة 77 فيما سجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب سبيستيان تيجالي في الوقت بدل الضائع من المباراة بالدقيقة 92.

وتصدرت البحرين مؤقتا فرق المجموعة بثلاث نقاط بانتظار ما ستسفر نتيجة المباراة الاخرى بين الكويت وقطر التي ستلعب في وقت لاحق من اليوم فيما بقيت الإمارات دون رصيد من النقاط.

المصدر
كونا
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7 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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