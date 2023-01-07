وزارة الخارجية الكويتية

سفارة دولة الكويت بالقاهرة: نتابع مجريات التحقيق بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بالاسكندرية

7 يناير، 2023
0 16 أقل من دقيقة

أكدت سفارة دولة الكويت لدى مصر اليوم السبت أنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية حاليا مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الاسكندرية.

وقالت السفارة في بيان انه “وفيما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية ونجم عنها بعض الاصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها”.

وأضاف البيان أن “السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.

المصدر
كونا
الوسوم
7 يناير، 2023
0 16 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“هيئة الإعاقة”: نسعى لزيادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص

7 يناير، 2023

الارصاد الجوية: البلاد تتأثر بحالة مطرية بدءا من صباح الاثنين وتستمر حتى مساء الثلاثاء

7 يناير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي بافتتاح كأس الخليج العربي الـ25

6 يناير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس العراقي بافتتاح دورة كأس الخليج العربي الـ25

6 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى