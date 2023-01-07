سفارة دولة الكويت بالقاهرة: نتابع مجريات التحقيق بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بالاسكندرية

أكدت سفارة دولة الكويت لدى مصر اليوم السبت أنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية حاليا مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الاسكندرية.

وقالت السفارة في بيان انه “وفيما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية ونجم عنها بعض الاصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها”.

وأضاف البيان أن “السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.