الجيش الروسي

الجيش الروسي يوكّد مواصلة التزامه وقف إطلاق النار رغم هجمات كييف

7 يناير، 2023
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أكّد الجيش الروسي السبت التزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي “رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ)”.

وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات ال24 الماضية عددا من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في بلدة تشاسيف يار جنوب مدينة باخموت على خط المواجهة السبت صوت نيران المدفعية الثقيلة معظم ساعات الصباح.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات ال24 الماضية.

وكان الرئيس الروسي أمر قواته بوقف الهجمات من جانب واحد لمدة 36 ساعة في مناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

المصدر
أ ف ب
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7 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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