دورة أديلايد: المغمورة نوسكوفا تطيح التونسية جابر من نصف النهائي

فاجأت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالمياً، التونسية أنس جابر الثانية عالمياً واقصتها السبت 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب.

وضربت اللاعبة البالغة 18 عاماً موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

وكانت نوسكوفا بدأت بالظهور تدريجاً في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية (125) في حزيران/يونيو ثم نصف نهائي براغ (250) على أرضها في تموز/يوليو، وهي تخوض راهناً دورتها السادسة فقط بين المحترفات.

لكن في أديلايد، وبعد تخطيها الأدوار التمهيدية، فرضت نفسها بين الكبيرات. اقصت في طريقها إلى النهائي لاعبتين من العشر الأوليات: الروسية داريا كاساتكينا الثامنة في الدور الأول ثم جابر في نصف النهائي، كما انها اطاحت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة مرتين في بطولة استراليا المفتوحة والـ26 عالمياً، في ربع النهائي.

قالت نوسكوفا “لا أعتقد اننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة”.

وخضعت جابر لعلاج اصابة في اسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

تقف الآن سابالينكا بين نوسكوفا واللقب، علماً ان البيلاروسية المصنفة خامسة أعفيت من خوض الدور الأول، ولم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

وتبحث سابالينكا (24 عاماً) التي بلغت نهائي بطولة “دبليو تي ايه” الختامية الموسم الماضي، عن لقبها الثاني عشر عندما تخوض النهائي التاسع عشر في مسيرتها.

قالت سابالينكا الباحثة عن أول لقب لها منذ 2021 “سعيدة لطريقة لعبي اليوم”.

ولدى الرجال، حجز الأميركي سيباستيان كوردا بطاقة النهائي بفوزه على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-5) و1-0 ثم بالانسحاب، بسبب اصابة اللاعب الياباني بفخذه الأيمن.

ويلاقي كوردا في النهائي الفائز بين النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف.

قال كوردا، نجل التشيكي بتر كوردا المصنف ثانياً عالمياً سابقاً “أنا متحمّس جداً لطريقة لعبي، وثقتي كبيرة قبل المباراة الكبرى (النهائي)”.

ويملك كوردا (22 عاماً) لقباً وحيداً في مسيرته عام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مبارتين نهائيتين.

وعن نهائي الأحد، قال “متحمّس لمواجهة أحدهما (ديوكوفيتش أو مدفيديف). من الرائع دوماً التعلّم من نوعيات لاعبين مختلفة. ستكون تجربة تعلّم رائعة بصرف النظر عن النتيجة، وكما تعلمون، سألعب من أجل الفوز”.

في المقابل، يلاقي ديوكوفيتش الذي يملك رصيداً رائعاً منذ أيلول/سبتمبر (21-1) مدفيديف المصنف ثالثاً في نصف النهائي الثاني.

ويتفوّق ديوكوفيتش، المصنف خامساً عالمياً، على مدفيديف 8-4، فيما لعبا 10 من 12 مباراة على ارض صلبة.