“هيئة الإعاقة”: نسعى لزيادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص

أكدت نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالإنابة الخنساء الحسيني ان الهيئة تسعى لزيادة تمكين ذوي الإعاقة بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص بهدف الإدماج المجتمعي حسب تخصصات كل منهم ومجالات دراسته.

وقالت الحسيني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اختتام معرض (وظيفتي) اليوم السبت إن الهيئة حريصة على اتاحة الفرص أمام هذه الفئة للاندماج والتمكين الكامل بالمجتمع عبر تقديم برامج تأهيلية وتدريبية لتطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم الوظيفي بالمستقبل.

وأوضحت ان الدورات المهنية التي تقدمها الهيئة عديدة منها تكنولوجيا المعلومات والصحة والسلامة المهنية والإدارة المكتبية وخدمة العملاء والحرف اليدوية مشيرة إلى أن هناك قرابة 90 متدربا من ذوي الإعاقة تسعى الهيئة عبر دوراتها والفعاليات المماثلة إلى تسليط الضوء عليهم والاستعانة بهم.

من جهتها قالت مديرة جمعية البناء البشري عواطف السلمان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن من نتائج ثمرة الدفعات السابقة قبول 56 متدربا لتأهيلهم بخوض مضمار العمل الميداني محققين انجازا لافتا لاسيما مع دخول قطاعات خاصة اضافية منها القطاع المصرفي والاتصالات والصناعات والنفط.

وذكرت السلمان انه تم وضع ركن خاص لذوي الإعاقة بالمعرض يترجم تطلعاتهم ويبين أهمية هذه الفئة وتأثيرها بالمجتمع علاوة على أنها تتمتع بمهارات وإمكانيات متميزة مبينة السعي عبر الدورات إلى تطوير تلك المهارات والإمكانيات وصقلها بهدف الاستفادة والتمكين المتزامن مع رؤية البلاد.

وأفادت أن الجمعية تسعى إلى استحداث مسارات وظيفية بالتعاون مع جهات ذات صلة من أجل تفعيل القانون الذي يلزم بتعيين 4 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل مشيرة إلى أن الاشتراك والتمكين وتوفير فرص عمل جديدة جميعها تنصب في مجال حقوقهم.

ويعد معرض (وظيفتي) الذي انطلق في 5 يناير الحالي في قاعة أرينا بمجمع 360 أكبر تجمع وظيفي في البلاد لتوظيف الكفاءات الشبابية والوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.