الولايات المتحدة تجيز دواءً جديدا لعلاج مرضى الزهايمر

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة “معجلة” على عقار جديد لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان مساء امس الجمعة ان هذا العقار هو الاحدث في استهداف فيزيولوجيا المرض الأساسية للزهايمر بدلا من علاج أعراض المرض فقط.

وأضافت أن هذا العقار اظهر إمكانية علاج الزهايمر من خلال إبطاء تدهور المرض وفقا لنتائج تجربة المرحلة الثالثة مما يمثل تقدما مهما في الكفاح المستمر لعلاج هذا المرض.

وتمت الموافقة على عقار (ليكانيماب) الخاص بمرض الزهايمر بموجب مسار “الموافقة المعجلة” الذي يسمح بالموافقة المبكرة على الأدوية التي تعالج الحالات الخطيرة وتسد الحاجة الطبية بينما تستمر دراسة الأدوية في تجارب أكبر وأطول.