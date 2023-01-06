أمريكا تستهدف إمدادات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا بعقوبات جديدة

أصدرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات جديدة تستهدف موردي الطائرات الإيرانية المسيرة التي قالت واشنطن إن روسيا استخدمتها لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خلال الصراع.

وتستهدف روسيا البنية التحتية الحساسة في أوكرانيا منذ أكتوبر تشرين الأول بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، مما تسبب في انقطاعات كثيرة للتيار الكهربي مع اشتداد البرد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على ستة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة القدس لصناعة الطيران، والمعروفة أيضا باسم شركة “صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة”.

ووصفت وزارة الخزانة شركة القدس، التي تخضع هي نفسها للعقوبات الأمريكية منذ 2013، بأنها شركة تصنيع دفاعية إيرانية رئيسية مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “سنواصل استخدام كل أداة في حوزتنا لحرمان بوتين من الأسلحة التي يستخدمها لشن حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء الغزو الروسي في فبراير شباط. ونفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

وتعكس عقوبات اليوم الجمعة مخاوف الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين إيران وروسيا واستخدام روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية لضرب أوكرانيا، وهو تهديد يمكن أن يصبح أكثر قوة إن كانت طهران ستوفر صواريخ لموسكو لتعزيز إمداداتها.

وقالت الوزارة إنه تم استهداف سيد حجة الله قريش، رئيس مجلس إدارة شركة القدس والمسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليوم الجمعة، الذي “قاد جهود البحث والتطوير العسكري الإيراني وكان مسؤولا عن التفاوض في اتفاق إيران مع روسيا لتزويد (موسكو بالطائرات المسيرة) الإيرانية لحربها في أوكرانيا”.

وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على قاسم دامافانديان، العضو المنتدب بشركة القدس وعضو مجلس الإدارة، قائلة إنه قام على الأرجح بتسهيل إمدادات الطائرات المسيرة للأجهزة العسكرية الإيرانية وتدريب الجنود الروس على استخدام الطائرات المسيرة من تصنيع شركة القدس.

وشملت العقوبات أربعة آخرين كانوا أعضاء بمجلس إدارة شركة القدس، وهم حامد رضا شريفي طهراني ورضا خقي ورضا نيازي أنجيلي ووالي أرلانيزاده.

واستهدفت العقوبات أيضا مدير مؤسسة صناعات الجو والفضاء الإيرانية، التي تقول الوزارة إنها مؤسسة رئيسية مسؤولة عن الإشراف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم أي أصول أمريكية لمن ورد ذكرهم ويمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم. ويخاطر من ينخرطون في معاملات معينة معهم بتعريض أنفسهم لعقوبات أيضا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.