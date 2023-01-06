سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي بافتتاح كأس الخليج العربي الـ25

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سيادة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023.

كما أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه لسيادته بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين مقدرا سموه حفظه الله الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي عكست حضارة العراق العريقة التي تخللت حفل الافتتاح واللوحات الفنية الأخرى التي نشرت روح الوئام والمحبة بين المشاركين والجماهير الخليجية وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها متمنيا سموه رعاه الله كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة وداعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على سيادته موفور الصحة والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه سيادة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023 راجيا سموه كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة ومتمنيا لسيادته دوام الصحة وموفور العافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.