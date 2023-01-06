سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس العراقي بافتتاح دورة كأس الخليج العربي الـ25

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

كما أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه لفخامته بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين مقدرا سموه حفظه الله الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق متمنيا سموه رعاه الله كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيق راجيا سموه كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة ومتمنيا لفخامته دوام الصحة وموفور العافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.