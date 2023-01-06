بركان كيلويا في هاواي يثور مرة أخرى

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن بركان كيلويا في هاواي، أحد أنشط البراكين في العالم، بدأ في الثوران مجددًا بعد توقفه الشهر الماضي، مما دفع المسؤولين إلى رفع مستوى التأهب بعد أسابيع من قيام جاره، ماونا لوا، أكبر بركان نشط في العالم، بإضاءة السماء فوق الجزيرة الكبيرة.

بركان كيلويا ينفجر

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومرصد هاواي للبراكين يوم الخميس أن “بركان كيلويا ينفجر”، مشيرين إلى “توهج” في الصور من كاميرا ويب تراقب القمة.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إن الثوران يقتصر حاليًا على فوهة البركان ولا يشكل أي تهديد للمجتمعات القريبة، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه لا توجد علامات على تمدد النشاط خارج هذه المنطقة.

رفعت الوكالة مستوى التأهب لبركان كيلويا من “المراقبة” إلى “التحذير”، مشيرة إلى أن “ثورانًا خطيرًا على وشك الحدوث، أو جارٍ، أو مشتبه به”، وقالت إنها تراقب الوضع بحثًا عن مخاطر محتملة.

كما قامت الوكالة برفع رمز لون الطيران من اللون البرتقالي إلى الأحمر، الذي يستخدم لثوران وشيك، أو جارٍ، أو مشتبه به، مع “انبعاث كبير من الرماد البركاني في الغلاف الجوي”.

بركان ماونا لوا تحت المراقبة

قال مسؤولون إنهم يراقبون جار كيلويا الأكبر، ماونا لوا، بحثًا عن علامات نشاط في ضوء ثوران البركان. وقالوا إن ماونا لوا “لا يزال هادئ” حتى الآن، و “لم يكن لثوران قمة كيلويا أي تأثير”.

ثار بركان ماونا لوا لأول مرة منذ عقود في ديسمبر/كانون الأول. ولم تهدد الحمم البركانية المجتمعات القريبة، على الرغم من أنها اقتربت من طريق سريع رئيسي.

يُعد كيلويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم وكان يثور باستمرار منذ سبتمبر/أيلول 2021 قبل أن يتوقف في ديسمبر/كانون الأول. بقي ثوران البركان الذي استمر لأشهر في فوهة القمة، ولم يشكل تهديدًا للمجتمعات المجاورة.

لم يكن كيلويا دائمًا غير ضارًا للجزيرة، ففي عام 2018 دمّر ثوران البركان مئات المنازل في أحد أكثر الأحداث تدميرًا في تاريخ هاواي الحديث.

كما تسبب ماونا لوا، الذي انفجر إلى جانب كيلويا العام الماضي، أيضًا بالدمار مع تقدم تدفقات الحمم البطيئة في المناطق المبنية. اجتذب ثوران ماونا لوا النادر، لا سيما إلى جانب كيلوا، حشودًا من السياح إلى هاواي، وجلب توترات ثقافية طويلة الأمد مع العديد من سكان هاواي الأصليين، الذين تحمل الانفجارات البركانية أهمية ثقافية بالنسبة لهم.