جامعة افريقيا العالمية بالسودان تكرم وزير الاوقاف الكويتي السابق محمد الحمضان

كرمت جامعة افريقيا العالمية في السودان اليوم الجمعة وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي السابق محمد الحمضان تقديرا لاسهاماته الكبيرة في دعم التعليم في افريقيا.

وقام عضو مجلس السيادة الهادي إدريس ووزير التعليم العالي ومدير جامعة افريقيا بتكريم الحمضان في افتتاح اجتماع مجلس امناء جامعة افريقيا في دورة انعقاده رقم (26).

وأعرب ممثل المحتفى به مشعل محمد الحمضان عن شكره وتقديره للحكومة السودانية وجامعة افريقيا نيابة عن والده الذي حالت ظروفه الصحية دون حضور التكريم.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التكريم بواسطة مجلس السيادة في السودان وادارة الجامعة بمثابة تقدير لدور والده في دعم العملية التعليمية في جامعة افريقيا التي خرجت آلاف الطلاب من القارة الأفريقية والاسيوية.

ويشارك عدد من الكويتيين في اجتماعات مجلس الامناء التي تنعقد خلال اليومين القادمين لتعزيز رسالة الجامعة في خدمة التعليم في افريقيا.