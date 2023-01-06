“الفاو”: أسعار المنتجات الغذائية العالمية واصلت تراجعها في ديسمبر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) الجمعة أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في كانون الأول/ديسمبر لا بل هبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة، في ختام سنة شهدت ارتفاعا للأسعار.

تراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1,9% مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في آذار/مارس إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

بلغ هذا المؤشر 132,4 نقطة في كانون الأول/ديسمبر “أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 في المئة بالمقارنة مع عام 2021”.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الفاو ماكسيمو توريرو “إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة” مضيفا أنه من الضروري “البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي”.

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,7% عن مستواه المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر “ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر/كانون الأول إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس” بحسب الفاو.

وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1,9% مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر “حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية” كما قالت المنظمة.