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وول ستريت تغلق على انخفاض وبيانات الوظائف تغذي مخاوف رفع الفائدة

6 يناير، 2023
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بأكثر من واحد في المئة اليوم الخميس بعد أن قضت أدلة جديدة على شح سوق العمل على أي آمال لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (لبنك المركزي الأمريكي) قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة قريبا مع استمرار التركيز على التضخم.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر اليوم الخميس ارتفاعا أعلى من المتوقع في التوظيف الخاص في ديسمبر كانون الأول. وأظهر تقرير آخر أن مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أمس الأربعاء انخفاضا معتدلا في فرص العمل في الولايات المتحدة. ففي حين أن سوق العمل القوي عادة ما يكون موضع ترحيب كإشارة على القوة الاقتصادية، يرى المستثمرون في الوقت الحالي أنه سبب للمركزي الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع44.74 نقطة أو 1.16 في المئة ليغلق عند 3808.23 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 153.53 نقطة أو 1.47 في المئة إلى 10305.23 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 339.18 نقطة أو 1.02 في المئة إلى 32930.59 نقطة.

المصدر
وكالات
الوسوم
6 يناير، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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