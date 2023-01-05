لماذا يستقبلون جلسة 10 يناير بالتصعيد؟… هل تعبر “الأمة” حقل الألغام!

• 10 تقارير لقوانين كفيلة بتغيير خارطة التشريع في البلاد

• رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 1500 دينار

• إعادة فوائد محصلة لقروض مواطنين منذ 1992

• شراء القروض يلزم المواطن بسداد 120 دينار شهريا لـ 81 سنة!

• البنك المركزي رفض القروض والفوائد لعدم وجود السيولة

• إنشاء نقابة وإلغاء غرفة التجارة والصناعة

• “التأمينات”.. المركز المالي للمؤسسة لا يسمح بمزيد من الاقتراحات

• إنشاء مفوضية الانتخابات والسماح لمواطني الخارج بالتصويت

• الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة قانون المسيء

كيف سيتعامل مجلس الأمة مع جلسة المجلس المقررة في تاريخ 10 يناير 2023؟ ولماذا هذه الضجة إزاء جلسة عادية لمجلس الأمة؟

جلسة 10 يناير “عادية” بتصنيفها غير أنها مختلفة تماما بحجم القوانين المدرجة على جدول أعمالها والتي سترسم خارطة جديدة للتشريع في البلاد إذا مرت بالشكل الموضوع عليه. فماذا موجود على جدول الأعمال؟!

1 – المداولة الثانية لمشروع قانون تأسيس شركات إنشاء مدن ومناطق سكنية وتنميتها، والتي تهدف حسب الشرح المختصر للقانون إلى إيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم بمدن متكاملة مع تنميتها اقتصاديا وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع.

وقد انتهت الحكومة إلى الموافقة على المداولة الأولى، غير أن هناك من يعارض هذا القانون ويرى أنه غير مجدٍ لحل الازمة الإسكانية.

2- أُدرج على الجدول إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق المحاصيل الزراعية، وتهدف إلى الحرص على تحقيق وحماية الأمن الغذائي في الكويت واكتفائه ذاتيا والتقليل من استيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية من الخارج.

3 – أُدرجت على جدول الأعمال 4 اقتراحات بتعديل مواد الأمر الأميري 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات ، ويتكون من 4 مواد تنص على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1500 دينار، وإعادة تسوية المعاشات التقاعدية بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات كل ثلاث سنوات بسبب تغير الحالة الاجتماعية.

4 – التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أُدرج باقتراح قانون استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، حيث يتكون من 9 مواد تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، والتي تجاوزت في بعض حالاتها أصل الدين وإعادتها في حسابات العملاء.

وجاء في التقرير أن الفئة المستهدفة هم المواطنون الذين حصلوا على قروض من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

وبيّن البنك المركزي أنه عمل جاهدا لتفادي المخالفات، حيث صوّب المخالفات من خلال إلزام بعض البنوك بدفع المخالفات البالغة 145 مليون دينار وإعادتها إلى العملاء، وكذلك 9 ملايين دينار أخرى عن فترات سابقة أعيدت إلى العملاء، لتنتهي هذه الإشكالية!

5 – تضمن جدول الأعمال الاقتراح بقانون لشراء القروض المستحقة على المواطنين، وإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، ويتكون من 3 مواد تهدف إلى قيام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين، وذلك من خلال شراء الدولة القروض وتسديد المواطن من علاوة الـ120 دينار علاوة غلاء المعيشة، على أن تسدَّد على 12 سنة مع فترة سماح دون فوائد، تتنازل الدولة عن فوائد ودائعها مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية على المواطنين.

وجاء رأي البنك المركزي أن الاقتراحين المقدمين يحتملان فرضيتين:

الأولى: سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، ولا يمكن العمل بهذه الفرضية لما تحمله من تكلفة عالية على الدولة وعدم توافر السيولة.

الثانية: سداد هذه القروض عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5 % على إجمالي القروض ويتم سداد الجهة المانحة للقرض قسطا شهريًّا يبلغ 98 مليون دينار خلال 20 سنة، أما المواطنون المقترضون فيقومون بسداد ما تبقى من أصل الدين ودون فوائد للدولة على دفعات شهريا بمقدار 120 دينار، وعليه ستمتد فترة السداد إلى 81 سنة، وبالتالي يصعب العمل بذلك.

6 – وجاء في شرح اقتراح نقابة غرفة التجارة والصناعة المدرج على جدول الأعمال أنه يهدف إلى المطالبة بحقوق أصحاب الأعمال التجارية والصناعية وحماية مصالحهم بشكل منظم معلوم الأهداف والمبادئ مع إلغاء قانون غرفة التجارة.

7 – تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يتجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما على أن يكون السداد بقسط 60 دينار لمن لا تزيد صافي معاشاتهم عن 1500 دينار، وما يزيد عن ذلك يتم خصم 5 % من صافي المعاش وتسقط باقي الأقساط عند وفاة المقترض.

وجاء رأي التأمينات الاجتماعية بالرفض للمقترح، وأنه لا يتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، وأن القانون الحالي أفضل ولا يزيد الأعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية.

وبينت المؤسسة أن القانون الحالي يكون السداد فيه على 3 سنوات و9 شهور، أما في حال تطبيق المقترح فسيصل السداد إلى 14 سنة، وهذا يثقل على المتقاعدين، مع تحفظها على موضوع إسقاط المتبقي على المتوفى كون راتبه مستمرًا وغير متوقف!

8 – أُدرج على جلسة 10 يناير تقرير اللجنة المالية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

9 – أدرجت لجنة الداخلية والدفاع 3 تقارير بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وأبرزها إنشاء مفوضية للانتخابات تتولى الإشراف على العملية الانتخابية بدلا من وزارة الداخلية، وفيها السماح للكويتيين في الخارج بالتصويت.

وفي تقرير تحديد الدوائر جاء الشرح بأن الهدف من القانون هو ضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يضم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، ما عرف بقانون القوائم النسبية.

10 – قانون المسيء أدرج بكامل الاقتراحات البرلمانية والتي وصلت إلى 6 اقتراحات، والتي تنص على إلغاء الفقرة الثانية من قانون الانتخاب، والتي تنص على حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من ممارسة حق الانتخاب والترشح حرمانا أبديا وكل ما ترتب على ذلك.

وكان رد الحكومة في كتاب وزارة الداخلية أن الوزارة ترغب في منحها مزيدا من الوقت لبحث ودراسة الاقتراحات بقوانين المشار إليها.