بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في اوكرانيا في 6 و7 يناير

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بوقف موقت لإطلاق النار في أوكرانيا عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي بناء على طلب الزعيم الروحي الروسي البطريرك كيريل، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين “استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه الى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ) في السابع من كانون الثاني/يناير”.