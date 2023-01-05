اختتام بطولة الكويت المحلية الأولى لألعاب القوى الخاصة بذوي الإعاقات الذهنية

اختتمت اليوم الخميس بطولة الكويت المحلية الأولى لألعاب القوى الخاصة بذوي الإعاقات الذهنية بمشاركة 14 جهة من مدارس وأندية ومؤسسات برعاية الهيئة العامة للرياضة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن جميع المشاركين بالبطولة وعددهم 67 رياضيا يتمتعون بمزايا ومهارات رياضية لافتة إلى تمكنهم من المشاركات الخارجية بفضل ما يتمتعون به لياقة وامكانات رياضية.

وأوضحت الزواوي أن مسابقات البطولة تمكن المتأهلين وفق آلية متبعة من المشاركة بالدورة ال16 للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص التي ستقام في مدينة برلين بشهر يونيو المقبل.

من جهتها قالت أمين سر نادي (الطموح) الرياضي صديقة الأنصاري في تصريح مماثل ل(كونا) إن مشاركة النادي ضمن 14 جهة أخرى تهدف إلى تعزيز دور ذوي الاعاقات الذهنية بالمجتمع وتطوير من الامكانيات الرياضية إضافة إلى الجانب الصحي المتمثل بالخروج من العزلة وانعكاسه على تحسن حالتهم.

وذكرت الأنصاري أن نادي (الطموح) شارك بمسابقتي الجري للبنين والبنات ل100 و200 متر و(دفع الجلة) ب 3 كيلو للبنات و4 كيلو للبنين مشيرة إلى أن النتائج النهائية أظهرت تطورا ملحوظا بمهارات منتسبي اللعبتين الأمر الذي يخولهم مستقبلا للمشاركات الخارجية بحسب برنامج وتقييم الاولمبياد الخاص.

وأضافت أن البطولات تمكن القائمين عليها من رصد المهارات والامكانيات الرياضية لذوي الاعاقات الذهنية وبحث سبل دعمها ورعايتها بهدف الارتقاء برياضة ذوي الإعاقة الكويتية وتحقيق مشاركاتها المحلية والخارجية داعية جميع أولياء الأمور لدعم وتشجيع أبنائهم من هذه الفئة المهمة والمؤثرة بالمجتمع.

وفي النتائج النهائية للبطولة لمسابقة 50 متر جري فقد حصل على المركز الاول من فئة الشباب كل من حسين كرم من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يوسف الجودر والمجموعة الثالثة عبدالعزيز نصرالله.

رئيس مجلس إدارة الاولمبياد الخاص هناء الزواوي تكرم نائب مدير عام هيئة الرياضة حامد الهزيم

وضمن منافسات البنات بالفئة ذاتها فقد حصلت نور الابراهيم على المركز الأول نور بالمجموعة الأولى وآيات الطليحي بالمجموعة الثانية.

وبمسابقة 100 متر جري شباب حصل زياد المعتوق على المركز الأول من المجموعة الأولى فيما حصل ناصر الهاشمي من المجموعة الثانية ومحمد الحناوي من المجموعة الثالثة إضافة إلى فوز مريم الهندي بمسابقة 100 متر لفئة البنات.

وفي مسابقة (دفع الجلة) شباب فقد نال المركز الأول معجب المعجب من المجموعة الاولى وعثمان يعقوب من المجموعة الثانية وعلي دشتي من المجموعة الثالثة وعلي الشيرازي من المجموعة فيما نالت زهراء صرخوه المركز الأول بفئة البنات من المجموعة الأولى و عائشة مهدي من المجموعة الثانية.