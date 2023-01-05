بوتين مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها “الوقائع الجديدة على الأرض”

بوتين مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها “الوقائع الجديدة على الأرض”

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف “الوقائع الجديدة على الأرض” عقب الهجوم الروسي.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين “أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض”، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

ودعا إردوغان في وقت سابق إلى محادثات سلام في المكالمة الهاتفية مع بوتين، كما أعلن مكتبه.

وتحتل القوات الروسية مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأضاف البيان “شدّد الجانب الروسي على الدور التدميري للدول الغربية بتقديمها أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف وتزويده معلومات وأهدافا عملياتية”.

كذلك، ناقش الرئيسان تنفيذ اتفاق الحبوب الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، لرفع الحظر عن شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

من جهته، قال الكرملين إن الزعيمين ناقشا “رفع الحظر عن إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا” وضرورة “إزالة كل الحواجز أمام الصادرات الروسية”.