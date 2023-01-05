أسامة الشاهين يستقبل عددا من خريجي العلوم السياسية

أسامة الشاهين يستقبل عددا من خريجي العلوم السياسية

استقبل أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين في مكتبه اليوم مجموعة من خريجي وخريجات العلوم السياسية، واستمع إلى مطالبهم بتوحيد المسمى الوظيفي في الجهات الحكومية بما يناسب التخصص الأكاديمي.

وتعهد الشاهين وفقا لبيان صادر عن مكتبه للخريجين بتبني عدد من المطالب المستحقة ومنها فتح المجال لتدريس مادة (الدستور) في مدارس وزارة التربية.

وفي هذا السياق ، توجهت الخريجة سارة الخريف بالشكر للشاهين على استضافته لهم والاستماع إلى مطالبهم، مبينة أن خريجي العلوم السياسية يواجهون الكثير من المشاكل في التوظيف.

وأوضحت أن من بين المطالب توحيد المسمى لخريجي العلوم السياسية في الوزارات كباحث مبتدئ علوم سياسية، وتقنين التخصص وعدد المقبولين فيه بما يتناسب مع الفرص الوظيفية.

وأكدت أن الخريجين يطالبون وزارة الخارجية بتعديل شروط قبول الدبلوماسيين وأن يتم التركيز على قبول خريجي العلوم السياسية.

وبينت أن من مطالب الخريجين فسح المجال لهم للعمل كمدرسين في وزارة التربية أسوة ببقية التخصصات في كلية العلوم الاجتماعية.

من جهته، أوضح الخريج يوسف المنصور أنه حضر مع زملائه لإيصال رسالة هي أن تخصصهم يحتاج إلى المزيد من الاهتمام، لا سيما أنه تخصص عام فيه عدد الخريجين زائد عن اللزوم ما يتطلب تقنين القبول بهذا التخصص عن طريق جامعة الكويت أو البعثات الخارجية.

وطالب بزيادة عدد المقاعد في وزارة الخارجية لاستيعاب خريجي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وزيادة الفرص الوظيفية لخريجي هذا التخصص في كل الوزارات.