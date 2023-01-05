حبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ.. وتغريمها 10 آلاف جنيه

حبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ.. وتغريمها 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، فيما غابت الفنانة المصرية عن أولى جلسات محاكمتها، حيث حضر 10 محامين للدفاع عنها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الفنانة للجنايات بعد ثبوت إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، مضيفة أنها أقامت عليها الاتهامات وفق شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيمياويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب.

وذكرت النيابة أن تقرير المعمل الكيمياوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فيما شهد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزتها وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك تمت إحالتها للجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

وأعلنت الجمارك المصرية أن تفاصيل المضبوطات شملت “6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيسا بلاستيكا مرقوما عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيسا بلاستيكا مرقوما عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات”.

وشملت المضبوطات “كيسا بلاستيكا مرقوما عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيسا بلاستيكا مرقوما عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر، مضيفة أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليها wwc بداخلها 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليها stlllzy بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلها 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر”.

وتضمنت المضبوطات شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريغوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات”.