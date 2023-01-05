وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان حيث نقل الوزير الإيراني في مستهل الاتصال أطيب التحيات المقدمة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما من قبل فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي والقيادة السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وتطلع الجانبين إلى الزيارات المتبادلة المقرر إقامتها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتطلع كذلك لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – الإيرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.

كما تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيلها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الجسيمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها.